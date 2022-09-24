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Война с Россией: хроника
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Главная война с Россией США рассматривают возможность предоставления Украине ракет большего радиуса поражения, которые могли бы бить по территории России, - дипломат Мэтью Брайза
Эксклюзив

США рассматривают возможность предоставления Украине ракет большего радиуса поражения, которые могли бы бить по территории России, - дипломат Мэтью Брайза

24 сентября, 2022 суббота
21:30
война с Россией

Дипломат, бывший советник госсекретаря Соединенных Штатов, экс-директор по делам Европы и Евразии в Совете национальной безопасности США Мэтью Брайза отметил, что администрация президента США рассматривала способы реагирования в случае применения Россией тактического ядерного оружия

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Учитывалось все: от жестких санкций до военного вмешательства с использованием натовского ядерного оружия. Я не верю, что дойдет до ядерной войны и Путин действительно ее не хочет. Он хорошо понимает, что таким образом выроет себе яму. Допускаю, что в США рассматривают предоставление ракет большего радиуса поражения, которые могли бы бить по территории России и по удаленным оккупированным территориям", - отметил Брайза.

Дипломат также добавил, что украинские пилоты оказались несравненными асами, поэтому в НАТО серьезно задумываются о замене украинских истребителей на натовские, ведь техника в ходе войны нуждается в регулярной замене.

  • Украина получит две системы зенитно-ракетных комплексов NASAMS от США в течение двух месяцев для защиты от беспилотных летательных аппаратов и ракет
  • Командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер заявил, что Украина получит самолеты F-16 через два-три года после принятия соответствующего политического решения.

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