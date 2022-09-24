США рассматривают возможность предоставления Украине ракет большего радиуса поражения, которые могли бы бить по территории России, - дипломат Мэтью Брайза
Дипломат, бывший советник госсекретаря Соединенных Штатов, экс-директор по делам Европы и Евразии в Совете национальной безопасности США Мэтью Брайза отметил, что администрация президента США рассматривала способы реагирования в случае применения Россией тактического ядерного оружия
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Учитывалось все: от жестких санкций до военного вмешательства с использованием натовского ядерного оружия. Я не верю, что дойдет до ядерной войны и Путин действительно ее не хочет. Он хорошо понимает, что таким образом выроет себе яму. Допускаю, что в США рассматривают предоставление ракет большего радиуса поражения, которые могли бы бить по территории России и по удаленным оккупированным территориям", - отметил Брайза.
Дипломат также добавил, что украинские пилоты оказались несравненными асами, поэтому в НАТО серьезно задумываются о замене украинских истребителей на натовские, ведь техника в ходе войны нуждается в регулярной замене.
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