Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Учитывалось все: от жестких санкций до военного вмешательства с использованием натовского ядерного оружия. Я не верю, что дойдет до ядерной войны и Путин действительно ее не хочет. Он хорошо понимает, что таким образом выроет себе яму. Допускаю, что в США рассматривают предоставление ракет большего радиуса поражения, которые могли бы бить по территории России и по удаленным оккупированным территориям", - отметил Брайза.

Дипломат также добавил, что украинские пилоты оказались несравненными асами, поэтому в НАТО серьезно задумываются о замене украинских истребителей на натовские, ведь техника в ходе войны нуждается в регулярной замене.

Украина получит две системы зенитно-ракетных комплексов NASAMS от США в течение двух месяцев для защиты от беспилотных летательных аппаратов и ракет

Командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер заявил, что Украина получит самолеты F-16 через два-три года после принятия соответствующего политического решения.

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