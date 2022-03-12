США рассматривают возможность поставки Украине новых систем ПВО

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.



Администрация Байдена, под давлением для расширения арсенала оружия, которое Украина имеет в конфликте с Россией, работает с европейскими союзниками, чтобы ускорить передачу более сложных систем противовоздушной обороны и другого вооружения в зону боевых действий.



Обсуждение продолжалось накануне запланированной на следующей неделе поездки министра обороны Ллойда Остина для встреч с союзниками по НАТО в Брюсселе и Словакии, которые вместе с Польшей и Румынией указали на готовность передать военную помощь Киеву. В Словакии также есть зенитный ракетный комплекс С-300, который используется для сбивания самолетов противника и знаком украинцам.



Представитель Пентагона Джон Кирби, что США готовы помочь Украине "теми возможностями, которые, как мы знаем, нужны украинцам и которые они очень хорошо используют". Он отказался уточнить, какие виды орудия могут быть включены в последующую волну поставок.



"Мы считаем, что наиболее эффективным способом поддержки украинских военных в их борьбе с Россией является предоставление увеличенного количества противотанкового оружия и систем противовоздушной обороны, которые мы продолжаем делать с международным сообществом. Сейчас украинцы прекрасно используют это оружие", - сказал генерал ВВС США Тод Уолтерс.



Администрация Байдена сталкивается с негативной реакцией из-за своего решения в начале этой недели отказаться от предложения Польши, предложившего отправку ряда своих истребителей МиГ-29 в Украину. Вашингтон, ссылаясь на обеспокоенность, что Россия расценит этот шаг как провокацию со стороны США, заявил, что предложение Варшавы не является "оправданным".



Издание отмечает, что страны НАТО ограничены в том, что могут отправить в Украину, частично из-за подготовки украинских военных, которая в основном сосредоточена на оружии советского или российского производства, существующего в ограниченных запасах.



По словам одного из чиновников, Украина пригласила ЗРС С-300, и сейчас продолжаются разговоры о такой возможности.

Напомним, Польша готова передать истребители МиГ-29, о которых просила Украина, на американскую авиабазу в Германии, но просила у Вашингтона предоставить другие самолеты. США ответили отказом на предложение польских властей передать истребители МиГ-29 для поддержки Украины.



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