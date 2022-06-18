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США рассматривают возможность передачи Украине еще четырех РСЗО HIMARS, - Politico

18 июня, 2022 суббота
21:48
война с Россией

Минобороны США рассматривает возможность дополнительной поставки реактивных систем залпового огня HIMARS для Сил обороны Украины

Об этом заявили несколько чиновников США в комментариях изданию Politico, передает РБК-Украина .

По их информации, США планирует отправить в Украину еще четыре РСЗО в рамках пакета помощи.

"Министерство обороны все еще взвешивает все варианты, и решение об отправке еще четырех РСЗО HIMARS пока не является окончательным", - подчеркнул чиновник Пентагона.

По его словам, решение будет основано на нуждах Украины

В администрации Байдена добавили, что также планируется поставка снарядов.

"Мы ожидаем скорой передачи большего количества HIMARS и большего количества снарядов", – отметил чиновник.

  • Напомним, 1 июня Байден официально подтвердил предоставление Украине систем залпового огня HIMARS. 16 июня The Washington Post сообщил, что американские системы HIMARS могут прибыть на фронт уже на следующей неделе.
  • Советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан заявил, что количество систем залпового огня HIMARS, предоставляемых Украине США, зависит от того, сколько таких систем ВСУ способны эффективно применить в бою.
  • Украина получила от США военной помощи более чем на 6,3 млрд долларов, около 5,6 миллиарда долларов выделили после начала вторжения России. Министерство обороны США обнародовало список переданной военной помощи

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военная помощь США Украине
США
РСЗО
Военные новости
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