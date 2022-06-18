США рассматривают возможность передачи Украине еще четырех РСЗО HIMARS, - Politico
Минобороны США рассматривает возможность дополнительной поставки реактивных систем залпового огня HIMARS для Сил обороны Украины
Об этом заявили несколько чиновников США в комментариях изданию Politico, передает РБК-Украина .
По их информации, США планирует отправить в Украину еще четыре РСЗО в рамках пакета помощи.
"Министерство обороны все еще взвешивает все варианты, и решение об отправке еще четырех РСЗО HIMARS пока не является окончательным", - подчеркнул чиновник Пентагона.
По его словам, решение будет основано на нуждах Украины
В администрации Байдена добавили, что также планируется поставка снарядов.
"Мы ожидаем скорой передачи большего количества HIMARS и большего количества снарядов", – отметил чиновник.
- Напомним, 1 июня Байден официально подтвердил предоставление Украине систем залпового огня HIMARS. 16 июня The Washington Post сообщил, что американские системы HIMARS могут прибыть на фронт уже на следующей неделе.
- Советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан заявил, что количество систем залпового огня HIMARS, предоставляемых Украине США, зависит от того, сколько таких систем ВСУ способны эффективно применить в бою.
- Украина получила от США военной помощи более чем на 6,3 млрд долларов, около 5,6 миллиарда долларов выделили после начала вторжения России. Министерство обороны США обнародовало список переданной военной помощи
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