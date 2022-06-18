США рассматривают возможность передачи Украине еще четырех РСЗО HIMARS, - Politico

Об этом заявили несколько чиновников США в комментариях изданию Politico, передает РБК-Украина .

По их информации, США планирует отправить в Украину еще четыре РСЗО в рамках пакета помощи.

"Министерство обороны все еще взвешивает все варианты, и решение об отправке еще четырех РСЗО HIMARS пока не является окончательным", - подчеркнул чиновник Пентагона.

По его словам, решение будет основано на нуждах Украины

В администрации Байдена добавили, что также планируется поставка снарядов.

"Мы ожидаем скорой передачи большего количества HIMARS и большего количества снарядов", – отметил чиновник.

Напомним, 1 июня Байден официально подтвердил предоставление Украине систем залпового огня HIMARS. 16 июня The Washington Post сообщил, что американские системы HIMARS могут прибыть на фронт уже на следующей неделе.

Советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан заявил, что количество систем залпового огня HIMARS, предоставляемых Украине США, зависит от того, сколько таких систем ВСУ способны эффективно применить в бою.

Украина получила от США военной помощи более чем на 6,3 млрд долларов, около 5,6 миллиарда долларов выделили после начала вторжения России. Министерство обороны США обнародовало список переданной военной помощи