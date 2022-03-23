США рассматривают возможность исключить РФ из G20

Об этом заявил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, передает Укринформ .



"По вопросу G20 я скажу так: мы считаем, что для России уже не может быть привычного для нее порядка дел в международных институтах и международном сообществе", - подчеркнул он.



По словам Джейка Салливана, в отношении конкретных организаций и решений, в частности об исключении РФ из G20, США стремятся провести консультации с союзниками в этих организациях, прежде чем делать дальнейшие заявления.

Напомним, Польша заявила, что предложила исключить Россию из группы G20 и что предложение получило "положительную реакцию" администрации США.

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