США рассматривают возможность исключить РФ из G20
США выразили готовность провести консультации с партнерами по G20 об исключении России из этой организации
Об этом заявил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, передает Укринформ .
"По вопросу G20 я скажу так: мы считаем, что для России уже не может быть привычного для нее порядка дел в международных институтах и международном сообществе", - подчеркнул он.
По словам Джейка Салливана, в отношении конкретных организаций и решений, в частности об исключении РФ из G20, США стремятся провести консультации с союзниками в этих организациях, прежде чем делать дальнейшие заявления.
- Напомним, Польша заявила, что предложила исключить Россию из группы G20 и что предложение получило "положительную реакцию" администрации США.
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