США рассматривают предоставление Украине ракет ATACMS осенью, - WSJ
Украина близка к тому, чтобы получить от США ракеты ATACMS уже этой осенью
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
По информации источника, администрация президента США Джо Байдена все ближе к тому, чтобы передать Украине ракеты ATACMS. Вполне реально, что это произойдет уже осенью.
Официальные лица поделились информацией, что в Пентагоне хотят передать Украине ограниченное количество ракет, чтобы уменьшить обеспокоенность чрезмерным использованием американских запасов.
Ранее США уже получили гарантии, что Украина не будет использовать оружие для ударов по территории РФ. По информации WSJ, любые положения о применении ATACMS будут зависеть от подобного обещания.
- 7 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и отметил необходимость ATACMS для ВСУ.
- 9 сентября стало известно, что США могут передать ракеты Украине в последующих пакетах помощи.
- 12 сентября сообщалось, что администрация Байдена близка к тому, чтобы одобрить поставки Украине ракет большей дальности , которые сразу оснащены кассетными боеприпасами.
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