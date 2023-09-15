США рассматривают предоставление Украине ракет ATACMS осенью, - WSJ

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По информации источника, администрация президента США Джо Байдена все ближе к тому, чтобы передать Украине ракеты ATACMS. Вполне реально, что это произойдет уже осенью.

Официальные лица поделились информацией, что в Пентагоне хотят передать Украине ограниченное количество ракет, чтобы уменьшить обеспокоенность чрезмерным использованием американских запасов.

Ранее США уже получили гарантии, что Украина не будет использовать оружие для ударов по территории РФ. По информации WSJ, любые положения о применении ATACMS будут зависеть от подобного обещания.