США рассматривают предоставление Украине ракет ATACMS или GMLRS, снаряженных кассетными боеприпасами, - Reuters
Администрация Байдена близка к тому, чтобы одобрить поставки Украине ракет большей дальности, сразу оснащенные кассетными боеприпасами.
О состоянии переговоров по поставке Украине ракет большей дальности говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепа США Мэтью Миллера информирует "Европейская правда".
По его словам, на сегодняшний день нет изменений по этому вопросу, хотя Соединенные Штаты продолжают его рассматривать.
"Мы продолжаем вести эти переговоры с нашими украинскими коллегами, а также внутри правительства США, но пока у нас нет позиции, о которой мы можем объявить", – отметил Миллер.
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Reuters со ссылкой на четырех американских чиновников отмечает , что это могут быть сразу ракеты ATACMS или GMLRS, оснащенные кассетными боеприпасами.
По данным издания, после успешного применения кассетных боеприпасов в артиллерийских снарядах калибра 155 мм в последние месяцы США рассматривают возможность поставки либо одного, либо обеих армейских тактических ракетных систем ATACMS или GMLRS, которые оснащены кассетными боеприпасами.
В случае одобрения любой из этих вариантов смогут быстро доставить в Украину.
Впрочем, по словам других чиновников, решения не окончательны, учитывая опасения администрации Байдена, не станет ли это слишком агрессивным шагом против России.
В Пентагоне отреагировали на эти сообщения,передает "Радио Свобода".
"С точки зрения Министерства обороны, у нас нет ничего нового для объявления. Мы будем продолжать поддерживать тесный контакт с Украиной и нашими союзниками и партнерами относительно их потребностей в безопасности. Поэтому когда и если появится что-то новое — мы, конечно, это сделаем (объявление), но по состоянию на сегодняшний день я не могу ничего нового предоставить", – сказал спикер Пентагона Пат Райдер.
- Ранее Валерий Рябых сообщал, что США могут передавать Украине сотни ракет ATACMS. Позже Washington Post информировал, что у США нет достаточного количества ракет ATACMS для того, чтобы передать их Украине.
- 7 августа Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и отметил необходимость ATACMS для ВСУ.
- 9 сентября стало известно, что США могут передать ракеты Украине в последующих пакетах помощи.
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