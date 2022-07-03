США рассматривают предложения от 800 американских компаний по изготовлению оружия для Украины
Минобороны США рассматривает 1,3 тыс. предложений от 800 американских компаний по изготовлению оружия для Украины
Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций ВСУ по телеграммам.
"Министерство обороны Соединенных Штатов рассматривает 1300 предложений от 800 компаний по изготовлению инновационного оружия для Украины. Пентагон определяется идеями возможного производства оружия для Украины и американских военных", - говорится в сообщении.
Речь идет о возможностях вооружения для противовоздушной обороны, противотанковой, противопехотной, береговой обороны, противотанковой борьбы, беспилотных летательных систем, защищенной связи. Эти направления Украина определила как ключевые в своих военных нуждах.
Минобороны США ищет только тех производителей, которые могут реализовать проекты за 30 дней, а более сложные – за 180 дней, отмечает Стратком ВСУ.
- Напомним, США выделили Украине новый пакет военной помощи, куда вошел NASAMS.
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