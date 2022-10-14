Об этом сообщает Bloomberg.

"Такой шаг повлиял бы на широкомасштабные последствия для мирового рынка алюминия, потенциально заставив потребителей в США и других странах поспешно искать металл на замену", - говорится в материале.

Отмечается, что Белый дом рассматривает три варианта: прямой запрет, повышение тарифов до такого "карательного" уровня, чтобы они стали эквивалентом запрета или санкции против производителя "Русал" российского олигарха Олега Дерипаски, производящей алюминий.

По информации издания, только лишь появились новости о возможном запрете, как мировые цены на алюминий мгновенно подскочили. На Лондонской бирже металлов он подорожал на 7,3%, достигнув наибольшего дневного увеличения почти за две недели.

Известно, что Россия является вторым в мире производителем алюминия после Китая. Металл имеет решающее значение для большинства отраслей тяжелой промышленности и только в США российские поставки традиционно составляют около 10% от общего объема импорта алюминия.

13 октября в Bloomberg сообщили, что доход России от экспорта нефти сократился до 15,3 млрд долларов в сентябре, что является самым низким показателем за этот год, на фоне падения экспорта и цен на нефть. Эта сумма на $3,2 млрд, или 17,3% меньше по сравнению с предыдущим месяцем. По оценкам агентства, падение экспорта сырой нефти на 260 тыс. баррелей в день способствовало резкому падению доходов России в этом году.