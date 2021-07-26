США рассматривают на должность посла в Украине 2 кандидатуры, - СМИ
По информации журналистов, на должность посла США в Украине рассматриваются две основные кандидатуры - посла США в Сербии Энтони Годфри и посла США в Узбекистане Дэниэля Розенблюма
Об этом пишет Зеркало недели со ссылкой на собственные источники.
Источники "ЗН" отмечают, что больше всего шансов получить должность посла в Украине у Дэниэля Розенблюма.
Оба послы были назначены на свои должности в 2019 году.
Розенблюм в 2014-2018 годах работал заместителем помощника госсекретаря в Бюро Госдепа по делам Южной и Центральной Азии. В его обязанности входило управление политикой США и дипломатическими отношениями с пятью государствами Центральной Азии - Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном.
В 2008-2014 годах дипломат был координатором содействия США Европе, Евразии и Центральной Азии.
Годфри до своего назначения послом США в Сербии был заместителем посла Соединенных Штатов в России, а также работал в Бюро Госдепа по делам Ближнего Востока, где отвечал за Ирак.
Отметим, Украина не имеет посла Соединенных Штатов с 2019 года, когда Мари Йованович вернулась в Вашингтон. Сейчас обязанности посла в Украине исполняет временный поверенный Кристина Квин.
- 21 июля сообщалось, что Соединенные Штаты близки к тому, чтобы выбрать кандидата на роль посла в Украине .
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