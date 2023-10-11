США расследуют, готовил ли Иран террористов ХАМАС, - NBC

Об этом пишет NBC .

США также изучают, использовал ли ХАМАС протесты палестинцев вдоль пограничного забора в Газе как прикрытие для размещения взрывчатки: ее использовали для прорыва израильского барьера.

По мнению американских чиновников, нынешних и бывших, эта атака ХАМАС на Израиль была сложнее предыдущих операций группировки и была бы невозможна без десятилетий финансирования, поставки оружия и подготовки, которые предоставлял Иран.

"ХАМАС не стал бы ни политической, ни социальной, ни религиозной организацией, ни террористической и воинственной группировкой без финансовой поддержки Ирана, без предоставления оружия и тренировок", - заявил бывший высокопоставленный чиновник в министерстве финансов и Государственном департаменте, занимавшийся вопросами борьбы с терроризмом. Мэтью Левитт.

В Белом доме назвали Иран соучастником атак ХАМАС , однако фактов прямой причастности к атакам террористов пока нет. Тем не менее, Левитт не считает, что прямые доказательства причастности Ирана все же появятся, поскольку иранские чиновники редко отдают прямые приказы своим доверенным лицам проводить конкретные операции.

События в Израиле

Утром в субботу, 7 октября 2023 года, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится " в состоянии войны ". Правительство страны применило так называемый пункт 40 Алеф, официально объявив о состоянии войны с 06:00 7 октября. Последний раз это происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня 1973-го.

Утром 8 октября ливанская Хезболла объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрелы ракетами и минометами базы ЦАГАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил , что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Из-за ситуации на Ближнем Востоке Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание. Однако после него не было предпринято никаких действий и никаких решений. В то же время правительство Великобритании заявило, что будет поддерживать Израиль в его борьбе с террористами и готово оказать ему всю необходимую помощь.

9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на короне с Сектором Газа. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС

Ночью и днем того же дня вооруженные силы Израиля атаковали сектор Газа. Главными целями стали командные пункты, здания командиров, боевиков и рядовых солдат террористической организации ХАМАС. Министерство обороны Израиля приказало военным взять сектор Газа в блокаду.

Ряд стран мира осудили террористическое нападение боевиков ХАМАС и выразили поддержку Израилю в защите от агрессии. Среди них – США, Великобритания, Испания, Италия, Германия, Украина, Франция, Венгрия, Нидерланды, Хорватия, Чехия, Швеция, Венгрия, Норвегия, Кипр, Индия, Босния и Герцоговина, Аргентина, Австралия, а также Европейский Союз. В общей сложности 82 страны осудили вторжение ХАМАСа и Исламского джихада на территорию Израиля.