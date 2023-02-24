США расширят присутствие войск на Тайване, - WSJ

Об этом пишет The Wall Street Journal.

По словам официальных лиц, США планируют развернуть на острове от 100 до 200 военных в ближайшие месяцы.

"Это расширит программу обучения, которую Пентагон пытался не обнародовать, поскольку США работают над тем, чтобы обеспечить Тайвань возможностями, необходимыми для защиты, не провоцируя Пекин", - отметили журналисты.

Согласно данным Министерства обороны, численность американских войск, включая силы специальных операций и морскую пехоту США, за последние несколько лет незначительно колебалась. Планируемое увеличение станет самым большим развертыванием сил США на Тайване за последние десятилетия.