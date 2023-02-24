США расширят присутствие войск на Тайване, - WSJ
Соединенные Штаты в четыре раза увеличат присутствие своих военных на Тайване, чтобы усилить программу обучения военных острова на фоне роста угрозы со стороны Китая
Об этом пишет The Wall Street Journal.
По словам официальных лиц, США планируют развернуть на острове от 100 до 200 военных в ближайшие месяцы.
"Это расширит программу обучения, которую Пентагон пытался не обнародовать, поскольку США работают над тем, чтобы обеспечить Тайвань возможностями, необходимыми для защиты, не провоцируя Пекин", - отметили журналисты.
Согласно данным Министерства обороны, численность американских войск, включая силы специальных операций и морскую пехоту США, за последние несколько лет незначительно колебалась. Планируемое увеличение станет самым большим развертыванием сил США на Тайване за последние десятилетия.
- Напомним, 9 января военные Китая заявили, что провели вторые за месяц боевые учения вокруг Тайваня. 28 их самолетов 8 января залетели в зону противовоздушной обороны Тайваня. Китай рассматривает демократически управляемый Тайвань как свою собственную территорию и усиливает военное, политическое и экономическое давление, чтобы отстаивать эти претензии.
- Генерал США и глава Командования воздушной мобильности Майк Миннихан направил своим подчиненным служебную записку, в которой предупредил, что США будут в состоянии войны с Китаем через два года.
- В четверг, 16 февраля, на одном из отдаленных островов Тайваня обнаружили китайский воздушный шар.
- А министр иностранных дел Китая Цинь Ган призвал некоторые страны "прекратить проводить параллели между Украиной и Тайванем".
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