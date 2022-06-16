США расширили санкции в отношении авиакомпаний Беларуси из-за нарушений ограничений

Об этом пишет Reuters.

Согласно приказу, выданному против авиакомпании, компаниям по всему миру теперь запрещено обслуживать, ремонтировать и иным образом использовать американские запчасти для обслуживания флота "Белавиа".

Издание сообщает, что 8 апреля Министерство торговли ограничило полеты в Беларусь или Россию самолетов, принадлежащих или эксплуатируемых в Беларуси, но изготовленных в Соединенных Штатах или в другой иностранной стране, используя оборудование созданное в США (более 25%). Отмечают, что "Белавиа" совершила более 30 незаконных рейсов на самолетах Boeing после 8 апреля в Беларусь, Россию, Турцию, Грузию, ОАЭ и Египет.

Новый приказ помешает "Белавиа" использовать любые американские технологии для обслуживания самолетов, что усложнит выполнение полетов. По словам чиновников, приказ касается как самолетов Boeing, так и Embraer, использующихся "Белавиа".

Соединенные Штаты предприняли аналогичные действия против крупных российских авиакомпаний, включая Аэрофлот, Авиастар, Azur Air, Россию и Utair.

19 марта США наложили специальные санкции на 100 российских самолетов, в том числе бизнес-джет Абрамовича.

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