США расширили санкции в отношении авиакомпаний Беларуси из-за нарушений ограничений
Министерство торговли США в четверг, 16 июня, расширило ограничения против национальной авиакомпании Беларуси "Белавиа" из-за нарушений санкций, введенных после российского вторжения в Украину
Об этом пишет Reuters.
Согласно приказу, выданному против авиакомпании, компаниям по всему миру теперь запрещено обслуживать, ремонтировать и иным образом использовать американские запчасти для обслуживания флота "Белавиа".
Издание сообщает, что 8 апреля Министерство торговли ограничило полеты в Беларусь или Россию самолетов, принадлежащих или эксплуатируемых в Беларуси, но изготовленных в Соединенных Штатах или в другой иностранной стране, используя оборудование созданное в США (более 25%). Отмечают, что "Белавиа" совершила более 30 незаконных рейсов на самолетах Boeing после 8 апреля в Беларусь, Россию, Турцию, Грузию, ОАЭ и Египет.
Новый приказ помешает "Белавиа" использовать любые американские технологии для обслуживания самолетов, что усложнит выполнение полетов. По словам чиновников, приказ касается как самолетов Boeing, так и Embraer, использующихся "Белавиа".
Соединенные Штаты предприняли аналогичные действия против крупных российских авиакомпаний, включая Аэрофлот, Авиастар, Azur Air, Россию и Utair.
- 19 марта США наложили специальные санкции на 100 российских самолетов, в том числе бизнес-джет Абрамовича.
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