Об этом говорится в официальном сообщении Офиса по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина, обнародованном в понедельник, 14 ноября.

"Сегодня OFAC вместе с Госдепартаментом США ввели санкции против транснациональной сети закупок технологий, поддерживающих российский военно-промышленный комплекс. OFAC также ввел ограничения против глобальной сети финансовых посредников, помощников и других лиц, причастных к двум ключевым кремлевским элитам, чье состояние связано с Западом", - отмечается в сообщении.

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Также был опубликован список подсанкционных людей, включающих в себя:

Мурад Алиев – владельца инвесткомпании Bonum Capital;

Родственники Сулеймана Керимова: сын Саид Керимов, дочь Амина Керимова, дочь Гульнара Керимова и жена Ферюза Керимова;

Нариман Гаджиев – близкий родственник Керимова.

Ранее Министерство финансов США Джанет Йеллен заявило, что некоторые санкции против России могут действовать и после завершения войны.

14 ноября Министр финансов США Джанет Еллен сообщила, что США введут санкции против 14 физических и 28 юридических лиц, причастных к закупке военных технологий для РФ

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