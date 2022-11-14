США расширили санкции против РФ: в списке еще 28 человек и 14 компаний, способствовавших поставке технологий в Россию
Министерство финансов США объявило о введении санкций против более четырех десятков физических и юридических лиц, обеспечивающих работу нелегальных схем поставок технологий для российского ВПК, а также против 28 человек, в том числе родственников Сулеймана Керимова, имеющего тесные связи с режимом Путина и Рамзаном Кадыровым
Об этом говорится в официальном сообщении Офиса по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина, обнародованном в понедельник, 14 ноября.
"Сегодня OFAC вместе с Госдепартаментом США ввели санкции против транснациональной сети закупок технологий, поддерживающих российский военно-промышленный комплекс. OFAC также ввел ограничения против глобальной сети финансовых посредников, помощников и других лиц, причастных к двум ключевым кремлевским элитам, чье состояние связано с Западом", - отмечается в сообщении.
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Также был опубликован список подсанкционных людей, включающих в себя:
Мурад Алиев – владельца инвесткомпании Bonum Capital;
Родственники Сулеймана Керимова: сын Саид Керимов, дочь Амина Керимова, дочь Гульнара Керимова и жена Ферюза Керимова;
Нариман Гаджиев – близкий родственник Керимова.
- Ранее Министерство финансов США Джанет Йеллен заявило, что некоторые санкции против России могут действовать и после завершения войны.
- 14 ноября Министр финансов США Джанет Еллен сообщила, что США введут санкции против 14 физических и 28 юридических лиц, причастных к закупке военных технологий для РФ
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