США "работают сверхурочно", чтобы проверить сообщения об американцах среди погибших в Израиле, - Блинкен

Об этом сообщает The Hill.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил в воскресенье, 8 октября, что американские чиновники получили уведомление о том, что несколько американцев погибли в Израиле в результате нападений ХАМАСа на страну.

Блинкен отметил, что США работают над проверкой этих сообщений.

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"Мы работаем сверхурочно, чтобы проверить это. В то же время, есть сообщения о пропавших без вести американцах, и опять же мы работаем над проверкой этих сообщений", - подчеркнул Блинкен.

События в Израиле

Утром субботы, 7 октября 2023 года, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме.

Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится "в состоянии войны ".

Для ударов по командным пунктам палестинцев ЦАГАЛ активно задействовал авиацию. Также начата зачистка оккупированных ХАМАСом общин.

Кроме того, велика угроза, что с севера по Израилю может ударить шиитская "Хезболла", ведь ее главный партнер и поставщик Исламская Республика Иран (ИРИ) призвала джихадистов "освободить Иерусалим".