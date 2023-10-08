США "работают сверхурочно", чтобы проверить сообщения об американцах среди погибших в Израиле, - Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американские чиновники получили сообщение о гибели нескольких американцев в Израиле в результате нападений ХАМАС. В настоящее время США проверяют эту информацию
Об этом сообщает The Hill.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил в воскресенье, 8 октября, что американские чиновники получили уведомление о том, что несколько американцев погибли в Израиле в результате нападений ХАМАСа на страну.
Блинкен отметил, что США работают над проверкой этих сообщений.
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"Мы работаем сверхурочно, чтобы проверить это. В то же время, есть сообщения о пропавших без вести американцах, и опять же мы работаем над проверкой этих сообщений", - подчеркнул Блинкен.
События в Израиле
Утром субботы, 7 октября 2023 года, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме.
Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.
Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится "в состоянии войны ".
Для ударов по командным пунктам палестинцев ЦАГАЛ активно задействовал авиацию. Также начата зачистка оккупированных ХАМАСом общин.
Кроме того, велика угроза, что с севера по Израилю может ударить шиитская "Хезболла", ведь ее главный партнер и поставщик Исламская Республика Иран (ИРИ) призвала джихадистов "освободить Иерусалим".
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