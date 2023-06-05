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США работают над выделением Украине дополнительных $37 млн на кибербезопасность

5 июня, 2023 понедельник
18:59
Мир кибербезопасность

Правительство Соединенных Штатов Америки сотрудничает с Конгрессом, чтобы выделить дополнительные 37 миллионов долларов помощи Украине на укрепление кибербезопасности

Это обсуждали во время ежегодного заседания Кибердиалога Украина-США в Таллине, сообщил государственный департамент США.

В ходе обсуждения делегация подтвердила свою готовность продолжать поддержку Украины в кибербезопасности на фоне российской агрессии.

"В рамках этой поддержки Соединенные Штаты работают с Конгрессом над  предоставлением Украине дополнительно 37 миллионов долларов на киберпомощь, что доведет общую сумму до 82 миллионов долларов с февраля 2022 года и более 120 миллионов долларов - с 2016 года", - говорится в заявлении.

В государственном департаменте США отмечают, что эта поддержка помогла укрепить способность Украины выявлять, сдерживать и реагировать на киберугрозы и инциденты, а также защитить критически важную инфраструктуру.

В ходе украинско-американского Кибердиалога стороны обменялись мнениями о роли кибербезопасности в будущем цифровом развитии Украины и обсудили дальнейшее сотрудничество.

Кибердиалог между Украиной и США был начат в 2017 году и уже состоялись пять встреч.

  • США 31 мая объявили о выделении Украине очередного пакета военной помощи в размере 300 миллионов долларов. Новый транш включает в себя дополнительные средства противовоздушной обороны, артиллерию, противотанковые средства и боеприпасы, в частности для стрелкового оружия.
  • 1 июня американская компания Global Military Products получила от минобороны США контракт более чем на 118 млн долларов на покупку и поставку зенитных самоходных установок Gepard для Украины.
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