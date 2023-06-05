США работают над выделением Украине дополнительных $37 млн на кибербезопасность
Правительство Соединенных Штатов Америки сотрудничает с Конгрессом, чтобы выделить дополнительные 37 миллионов долларов помощи Украине на укрепление кибербезопасности
Это обсуждали во время ежегодного заседания Кибердиалога Украина-США в Таллине, сообщил государственный департамент США.
В ходе обсуждения делегация подтвердила свою готовность продолжать поддержку Украины в кибербезопасности на фоне российской агрессии.
"В рамках этой поддержки Соединенные Штаты работают с Конгрессом над предоставлением Украине дополнительно 37 миллионов долларов на киберпомощь, что доведет общую сумму до 82 миллионов долларов с февраля 2022 года и более 120 миллионов долларов - с 2016 года", - говорится в заявлении.
В государственном департаменте США отмечают, что эта поддержка помогла укрепить способность Украины выявлять, сдерживать и реагировать на киберугрозы и инциденты, а также защитить критически важную инфраструктуру.
В ходе украинско-американского Кибердиалога стороны обменялись мнениями о роли кибербезопасности в будущем цифровом развитии Украины и обсудили дальнейшее сотрудничество.
Кибердиалог между Украиной и США был начат в 2017 году и уже состоялись пять встреч.
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