США пытаются ускорить предоставление оружия Украине и предотвратить окончание ракет, - военный эксперт Грант
США стремятся ускорить поставки Украине ПВО и ракет и предотвратить окончание оружия у Сил обороны
Об этом заявил британский военный эксперт, полковник запаса армии Его Королевского Величества короля Карла ІІІ Глен Грант в эфире Эспрессо.
По его словам, утечка разведданных США издала вопрос ПВО, но это может быть полезно, ведь на таком уровне акцентируют внимание на исчерпании оборонных ракет в Украине. Эксперт считает, что такая информация оказывает давление на международное сообщество, чтобы Силам обороны предоставили больше ПВО.
"Мне известно, что США сейчас пытаются ускорить поставки систем ПВО и ракет в Украину, чтобы предотвратить то, о чем идет речь в отчете разведки, а именно чтобы в Украине не закончились ракеты. Не все так плохо в том, что эта информация стала публичной. Главно, в документах речь не идет о том, как, где и когда Украина перейдет в контрнаступление, противнику остается только об этом догадываться, как и об уровне готовности, но опять же, этот уровень готовности был обнародован оборонными ведомствами Великобритании, Швеции. Германии, а также многие граждане говорили о том, когда их оборудование поедет в Украину и какие учения проходят. Так что все это давно обсуждалось, и никакой новизны в этом нет. Украина может быть уверена, что Россия особым образом не сможет воспользоваться этими документами, а вопрос противовоздушной обороны в скором времени будет закрыт", - подчеркнул Глен Грант.
Он добавил, что в более широком контексте утечка информации позорна для США, поэтому от них следует ожидать максимальной бдительности. Глен Грант отметил, что нужно найти виновников и улучшить систему безопасности.
- 6 апреля издание The New York Times написало об утечке засекреченных документов, в которых подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением. Пентагон начал расследование.
- Почти сразу же в социальных сетях появилась новая порция тайных документов, предположительно раскрывающих секреты американской национальной безопасности в отношении Украины, Ближнего Востока и Китая.
- Уже 8 апреля в Главном управлении разведки сообщили , что так называемые засекреченные военные документы о планах наступления ВС Украины на самом деле являются подлогом и спецоперацией российских спецслужб. РФ могла подделать документы, чтобы сорвать западную помощь Украине.
- 9 апреля журналисты-расследователи Bellingcat выяснили , что первоисточником слитых секретных документов Пентагона о контрнаступлении Вооруженных Сил Украины был сервер на Discord. CNN же сообщило, что украинское командование изменило некоторые свои военные планы после того, как произошла утечка секретных документов Пентагона в сеть.
- Подозреваемому в раскрытии секретных документов Пентагона военнослужащему Национальной гвардии США Джеку Тейшейре официально предъявлены обвинения . Мужчина предстал перед федеральным судьей в городе Бостон в наручниках и тюремной робе.
- 14 апреля президент США Джо Байден поручил усилить защиту секретной информации после утечки разведданных.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Киев и Вашингтон сохраняют единство в вопросе подготовки к контрнаступлению, несмотря на утечку секретных документов.
- 15 апреля Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что утечка секретных данных не отразилась на сотрудничестве Соединенных Штатов с союзниками.
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