Об этом заявил британский военный эксперт, полковник запаса армии Его Королевского Величества короля Карла ІІІ Глен Грант в эфире Эспрессо.

По его словам, утечка разведданных США издала вопрос ПВО, но это может быть полезно, ведь на таком уровне акцентируют внимание на исчерпании оборонных ракет в Украине. Эксперт считает, что такая информация оказывает давление на международное сообщество, чтобы Силам обороны предоставили больше ПВО.

"Мне известно, что США сейчас пытаются ускорить поставки систем ПВО и ракет в Украину, чтобы предотвратить то, о чем идет речь в отчете разведки, а именно чтобы в Украине не закончились ракеты. Не все так плохо в том, что эта информация стала публичной. Главно, в документах речь не идет о том, как, где и когда Украина перейдет в контрнаступление, противнику остается только об этом догадываться, как и об уровне готовности, но опять же, этот уровень готовности был обнародован оборонными ведомствами Великобритании, Швеции. Германии, а также многие граждане говорили о том, когда их оборудование поедет в Украину и какие учения проходят. Так что все это давно обсуждалось, и никакой новизны в этом нет. Украина может быть уверена, что Россия особым образом не сможет воспользоваться этими документами, а вопрос противовоздушной обороны в скором времени будет закрыт", - подчеркнул Глен Грант.

Он добавил, что в более широком контексте утечка информации позорна для США, поэтому от них следует ожидать максимальной бдительности. Глен Грант отметил, что нужно найти виновников и улучшить систему безопасности.