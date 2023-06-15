Об этом пишет CNN.

Отмечается, что вопрос членства Украины в НАТО станет одним из основных обсуждений на июльском саммите в Вильнюсе.

Некоторые страны выступают за более конкретный путь присоединения Украины к НАТО после войны. В основном это государства Восточной Европы, расположенные недалеко от Украины и РФ.

Другие европейские чиновники, особенно в Западной и Южной Европе, утверждают, что ускоренное вступление Украины в НАТО может быть слишком провокационным и что это может быть чрезвычайно рискованной спекуляцией для Альянса, даже если боевые действия будут прекращены, особенно если Россия все еще претендует на территорию. Украины", - отмечает издание.

"Байден и члены его администрации остаются привержены текущей позиции Альянса, согласно которой Украина в конце концов присоединится к НАТО, но без всякой уверенности в том, когда", - добавили журналисты.

Что известно о вступлении Украины в НАТО

В июле состоится саммит стран НАТО в Вильнюсе. Украина ждет конкретных решений относительно своего пути к вступлению в Альянс. 23 мая посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко рассказала, что в контексте предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе Украина готовит два пакета сотрудничества: политический и практический, которые предложит для обсуждения.

В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба 30 мая озвучил три шага для успеха Вильнюсского саммита: "Усилить институциональные связи и помощь между Украиной и НАТО. Сделать шаг к членству Украины в НАТО. Предоставить гарантии безопасности на пути Украины в НАТО".

10 июня заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов выразил убеждение, что июльский саммит НАТО в Вильнюсе зафиксирует алгоритм вступления страны в Альянс.

13 июня генсек НАТО Столтенберг заявил, что Украина однозначно станет членом Альянса, но точную дату вступления назвать невозможно пока страна находится в состоянии войны.

15 июня Европарламент 425 голосами "за" принял резолюцию с призывом пригласить Украину в НАТО.