Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Как пишет издание, ряд представителей разведки, военных и служб национальной безопасности описали расширенную программу США, которая имеет целью перекрыть Ирану возможность производить беспилотники, усложнить россиянам запуск дронов-"камикадзе" и – если это не поможет – обеспечить украинцев средствами обороны, необходимыми для сбивать вражеские дроны в небе.

Масштабность этих усилий стала очевиднее в последние недели. Администрация ускорила свои шаги по лишению Ирана западных компонентов, необходимых для производства продаваемых России беспилотников после того, как по изучению обломков перехваченных беспилотников стало очевидным, что в них присутствует микроэлектроника из США.

Американцы помогают украинским военным в обнаружении площадок, с которых запускают российские дроны. А также предоставляют устройства, способные обнаруживать вражеские беспилотники на дальних расстояниях.

Напомним, в ноябре США ввели дополнительные санкции против физических и юридических лиц, причастных к производству или передаче России иранских беспилотников, а в декабре - также против российских учреждений из-за причастности к незаконной закупке у Ирана беспилотников и их использования в войне в Украине.

ЕС тоже ввел новые санкции против Ирана за поставку России беспилотников для ведения войны против Украины.

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