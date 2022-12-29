США пытаются перекрыть поставки и усложнить запуск иранских дронов по Украине, - NYT
Администрация президента Штатов Джо Байдена прилагает усилия, чтобы помешать Ирану в производстве и поставке беспилотников в Россию, которыми и атакует Украину.
Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Как пишет издание, ряд представителей разведки, военных и служб национальной безопасности описали расширенную программу США, которая имеет целью перекрыть Ирану возможность производить беспилотники, усложнить россиянам запуск дронов-"камикадзе" и – если это не поможет – обеспечить украинцев средствами обороны, необходимыми для сбивать вражеские дроны в небе.
Масштабность этих усилий стала очевиднее в последние недели. Администрация ускорила свои шаги по лишению Ирана западных компонентов, необходимых для производства продаваемых России беспилотников после того, как по изучению обломков перехваченных беспилотников стало очевидным, что в них присутствует микроэлектроника из США.
Американцы помогают украинским военным в обнаружении площадок, с которых запускают российские дроны. А также предоставляют устройства, способные обнаруживать вражеские беспилотники на дальних расстояниях.
Напомним, в ноябре США ввели дополнительные санкции против физических и юридических лиц, причастных к производству или передаче России иранских беспилотников, а в декабре - также против российских учреждений из-за причастности к незаконной закупке у Ирана беспилотников и их использования в войне в Украине.
ЕС тоже ввел новые санкции против Ирана за поставку России беспилотников для ведения войны против Украины.
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