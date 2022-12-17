США пытались помешать ВСУ уничтожить начальника российского генштаба Герасимова, - The New York Times
Представители США пытались помешать украинским защитникам уничтожить руководителя генштаба РФ Валерия Герасимова
Об этом сообщает The New York Times .
По информации источника, США пытались скрыть от Украины информацию о поездке Валерия Герасимова на передовую.
Американцы опасались, что покушение на жизнь начальника генштаба РФ может привести к войне между США и Россией.
"Мы сказали им не делать этого. Мы сказали: "Эй, это слишком". Сообщение поступило слишком поздно. Украинские военные сообщили американцам, что они уже начали атаку на позиции генерала. Десятки россиян погибли во время удара, сообщили чиновники", - рассказал высокопоставленный американский чиновник журналистам.
- 1 мая ряд украинских военных телеграм-каналов распространил новость о якобы ранении Герасимова во время воздушного удара по командному пункту россиян вблизи Изюма. Первым об этом сообщил канал "Вертикаль".
- Чуть позже экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, ссылаясь на собеседников в разведке, заявил о ранении Герасимова: "Оскольковое ранение правой голени без перелома кости".
- После этого российское военное руководство сократило поездки на фронт.
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