США проводят консультации с Германией по прекращению работы "Северного потока-2", - Нуланд

Об этом она сказала на брифинге, передает Укринформ.



"Что касается Северного потока-2, мы продолжаем очень мощные и четкие консультации с нашими немецкими союзниками", - сообщила Виктория Нуланд.



По словам заместителя Госсекретаря США, в случае нового вторжения России на территорию Украины работа газопровода не будет продвигаться дальше.

Напомним, немецкий регулятор "Федеральное сетевое агентство" принял решение приостановить сертификацию газопровода "Северный поток-2".

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает запуск "Северного потока-2" маловероятен в случае эскалации агрессии РФ против Украины и называет это источником давления на Россию.

10 января глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что сертификацию газопровода "Северный поток-2" прекратили, потому что он не отвечает требованиям ЕС.

Издание Bloomberg писало, что в Вашингтоне не уверены, что Германия введет жесткие санкции против Москвы, в том числе по газопроводу "Северный поток-2", в случае вторжения РФ в Украину.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что европейские партнеры пригласили Украину к участию в процессе сертификации газопровода "Северный поток-2".

Германия заявила о готовности наложить санкции на "Северный поток-2" в случае нападения России на Украину.

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