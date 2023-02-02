США проверяют законность продаж предметов искусства олигархам из РФ, - Bloomberg
Прокуратура США инициировала процесс определения законности сделок крупнейших аукционных домов, продающих картины миллиардерам из России и Украины
Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что после вторжения России в Украину, США расширили санкции против российских бизнесменов и компаний, связанных с Владимиром Путиным.
Прокуратура США проверит, были ли законно произведения искусства вывезены за границу и насколько законными были принимать переводы от олигархов. Речь идет о Романе Абрамовиче, Викторе Вексельберге, Андрее Мельниченко. Среди списка также украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Прокуратура требует от аукционных домов предоставить данные о предварительных операциях с бизнесменами. Власти США пытаются найти людей, которые могут помогать бизнесменам обходить санкции.
Известно, что расследование ведет прокуратура Южного округа Нью-Йорка совместно с KleptoCapture – федеральной оперативной группой контроля за исполнением санкций против России.
По данным источников, прокуроры проверяют конкретные произведения искусства, проданные бизнесменам много лет назад, а также ряд объектов недвижимости.
- 30 декабря в The Guardian сообщили, что самые богатые российские олигархи потеряли в этом году почти $95 млрд на фоне санкций, введенных Западом против России из-за войны в Украине.
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