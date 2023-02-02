Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что после вторжения России в Украину, США расширили санкции против российских бизнесменов и компаний, связанных с Владимиром Путиным.

Прокуратура США проверит, были ли законно произведения искусства вывезены за границу и насколько законными были принимать переводы от олигархов. Речь идет о Романе Абрамовиче, Викторе Вексельберге, Андрее Мельниченко. Среди списка также украинский бизнесмен Игорь Коломойский.

Прокуратура требует от аукционных домов предоставить данные о предварительных операциях с бизнесменами. Власти США пытаются найти людей, которые могут помогать бизнесменам обходить санкции.

Известно, что расследование ведет прокуратура Южного округа Нью-Йорка совместно с KleptoCapture – федеральной оперативной группой контроля за исполнением санкций против России.

По данным источников, прокуроры проверяют конкретные произведения искусства, проданные бизнесменам много лет назад, а также ряд объектов недвижимости.

30 декабря в The Guardian сообщили, что самые богатые российские олигархи потеряли в этом году почти $95 млрд на фоне санкций, введенных Западом против России из-за войны в Украине.

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