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США провели очередные успешные испытания гиперзвукового оружия

27 октября, 2022 четверг
00:43
Новости

Военно-морские силы и Армия США в среду осуществили успешный запуск ракеты с оборудованием для проведения почти десятка экспериментов с гиперзвуковым оружием

Об этом сообщает Reuters.

Издание со ссылкой на ВМС США сообщает, что исследовательское учреждение Sandia National Laboratories провело испытание по летному комплексу NASA "Уоллопс" в штате Вирджиния. В ходе испытаний оценивались оборудование связи и навигации гиперзвукового оружия, а также передовые материалы, которые могут выдерживать высокую температуру в реальных условиях гиперзвукового полета.

Нынешнее испытание Пентагона преследовало цель проверить будущие аспекты конвенционного быстрого удара ВМС и гиперзвукового оружия большой дальности армии.

Гиперзвуковое оружие запускается со скоростью, по крайней мере, в пять раз превышающей скорость звука (примерно 300 метров в секунду). Она считается новым поколением вооружения, которое лишает противника времени на реагирование и делает неэффективными традиционные средства противоракетной обороны.

США в ускоренном порядке разрабатывает гиперзвуковое оружие после того, как его соперники – Россия и Китай – уже сообщали о его успешных испытаниях и взятиях на вооружение.

Для ускорения разработки Пентагон осуществляет эксперименты с использованием звуковой ракеты – меньшего и соответственно более доступного испытательного средства, позволяющего "заполнить пробел" между наземными испытаниями и полноценными летными испытаниями.

  • В июле США сообщили об успешных испытаниях двух гиперзвуковых ракет у побережья Калифорнии производства Lockheed Martin, запуск которой производился со стратегического бомбардировщика B-52H.
  • 19 марта в минобороны России заявили , что впервые применили гиперзвуковое оружие – якобы для уничтожения "склада боеприпасов в Ивано-Франковской области". В ВСУ подтвердили факт обстрела состава боеприпасов в Делятине на Франковщине, но не называли, каким именно типом ракет он был совершен. США подтвердили использование Россией в Украине гиперзвуковых ракет.

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