США провели консультации с союзниками относительно войск РФ у границ Украины, - Белый дом
30-31 октября США провели консультации с союзниками на фоне скопления русских войск на украинской границе
Об этом сообщил на встрече с журналистами советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, передает пресс-служба Белого дома .
"В течение минувших выходных мы имели возможность проконсультироваться с ключевыми союзниками и партнерами по поводу Украины и убедиться, что мы защищаем или поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины", - сказал Салливан в ответе на вопрос о том, насколько он озабочен скоплением войск РФ на границе Украины.
Чиновник добавил, что США "будут продолжать внимательно следить за ситуацией".
Ранее посольство США в Украине заявило, что официальная российская риторика обманывает и способствует эскалации напряженности в зоне Операции объединенных сил на востоке Украины.
Напомним, издание Washington Post со ссылкой на американских и европейских чиновников сообщило, что Россия массированно перебрасывает войска в границу с Украиной .
8 октября сообщалось, что, несмотря на завершение российских военных учений "Запад 2021" у границы с Украиной до сих пор остаются 19 батальонно-тактических групп ВС РФ.
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