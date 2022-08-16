США провели испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
Воздушные силы США запустили межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III с базы космических сил в Калифорнии
Об этом сообщает командование глобальных ударов воздушных сил США ( AFGSC ).
16 августа США запустили в 10:49 по киевскому времени межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III.
"Этот испытательный запуск является частью обычных периодических мер, направленных на демонстрацию того, что средства ядерного сдерживания Соединенных Штатов являются безопасными, надежными и эффективными для сдерживания угроз XXI века и успокоения наших союзников. Такие испытания происходили ранее более 300 раз, и нынешнее испытание не связано с текущими мировыми событиями", - говорится в сообщении.
Командование отмечает, что ракета пролетела около 6760 км до полигона на Маршалловых островах в Тихом океане. На ее борту не было боеголовок.
- 2 апреля американские военные отменили запланированные испытания своей межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, чтобы снизить ядерное напряжение с Россией во время войны в Украине.
- Соединенные Штаты отложили запланированный тестовый запуск новой межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III 5 августа, а также оставят на неопределенное время авианосец USS Ronald Reagan у берегов Тайваня для наблюдения за ситуацией в связи с военными учениями Китая.
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