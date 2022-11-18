США проведут срочную встречу с пятью странами по утреннему запуску ракеты КНДР
После очередного запуска Северной Кореей баллистической ракеты в пятницу, 17 ноября, США проведут срочные переговоры с пятью странами-союзницами
Об этом сообщает AFP .
Отмечают, что вице-президент США Камала Харрис проведет срочную встречу с представителями Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии и Канады. Они обсудят утренний запуск баллистической ракеты Северной Кореей.
Встреча состоится в рамках Азиатско-Тихоокеанского саммита, который начался в Бангкоке.
- Утром 18 ноября Северная Корея выпустила вероятную межконтинентальную баллистическую ракету в море вблизи Японии.
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