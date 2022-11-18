Об этом сообщает AFP .

Отмечают, что вице-президент США Камала Харрис проведет срочную встречу с представителями Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии и Канады. Они обсудят утренний запуск баллистической ракеты Северной Кореей.

Встреча состоится в рамках Азиатско-Тихоокеанского саммита, который начался в Бангкоке.

Утром 18 ноября Северная Корея выпустила вероятную межконтинентальную баллистическую ракету в море вблизи Японии.