США против закрытия неба над Украиной
Президент США Джо Байден не поддержал запрос Владимира Зеленского на провозглашение над Украиной беспилотной зоны
Об этом сообщает "Эспрессо" со ссылкой на CNN .
"Президент был очень четким, что он не намерен посылать американские войска вести войну с Россией", – сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, закрытие неба потребует развертывания американских военных, что будет потенциально прямым конфликтом и потенциально войной с Россией, в чем США не планируют участвовать.
Такова была реакция в Белом Доме на обращение украинского президента Владимира Зеленского о необходимости ввести полное закрытие неба.
Остальные американские чиновники также выступили против полного неба над Украиной.
"Администрация Байдена дала понять, что США не будут "впускать сапоги на землю", и это также означает, что не планируем подносить американские войска в воздух", - заявила посол США в Организации Объединенных Наций Линда Томас-Гринфилд.
"Мы не собираемся подвергать американские войска опасности. Это значит, что мы также не собираемся подносить американские войска в воздух, но мы будем работать с украинцами, чтобы дать им возможность защищаться", - добавила она.
- Ранее Владимир Зеленский обратился с призывом о необходимости полного закрытия неба
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