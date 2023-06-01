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США против ударов по РФ, но решать, как применять оружие должна Украина, - Белый дом

1 июня, 2023 четверг
00:54
Война с Россией Белый дом

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в среду прояснил позицию США относительно ведения боевых действий на территории России

Об этом сообщает "Европейская правда".

По словам Кирби, США не указывают Украине, какие цели поражать и не поражать и так же не указывают, как украинские силы должны вести боевые действия.

"Мы обеспечиваем их обучением, оборудованием, советами - и, Боже, мы даже вместе с ними занимаемся ситуационным моделированием, чтобы помочь планировать дальнейшие действия", - подчеркнул он.

"И именно президент Зеленский и военное руководство решают, что будут делать под военным углом зрения. И именно они решают, что делать с оборудованием, которое им предоставили и которое теперь находится в их собственности", - подчеркнул представитель Белого дома.

Кирби, однако, добавил, что США "очень четко заявляли украинцам и в частном, и в публичном порядке", что не поддерживают атаки внутри России и не хотят, чтобы они осуществлялись с использованием американского оружия.

Отдельно он заявил, что Вашингтон получил заверение неиспользования в будущем истребителей F-16 для ударов по РФ: "И эти заверения у нас есть на разных уровнях: не только со стороны Зеленского, но и других высокопоставленных должностных лиц оборонного сектора в Украине".

  • Напомним, утром 30 мая, по разным данным росСМИ, от 25 до 32 беспилотников атаковали Москву. В результате атаки были повреждены по меньшей мере два многоэтажных дома, сообщается, что большинство дронов сбили на подлете в российскую столицу.
  • Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, комментируя удары дронов в Москве, заявил , что Украина имеет законное право защищаться и может "использовать силу за пределами своих границ". США по горячим следам подчеркнули, что разбираются в ситуации, но против ударов по РФ.
  • В Германии тоже подтвердили , что международное право позволяет Украине наносить удары по территории агрессора с целью самообороны.
Украина
США
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