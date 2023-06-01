Об этом сообщает "Европейская правда".

По словам Кирби, США не указывают Украине, какие цели поражать и не поражать и так же не указывают, как украинские силы должны вести боевые действия.

"Мы обеспечиваем их обучением, оборудованием, советами - и, Боже, мы даже вместе с ними занимаемся ситуационным моделированием, чтобы помочь планировать дальнейшие действия", - подчеркнул он.

"И именно президент Зеленский и военное руководство решают, что будут делать под военным углом зрения. И именно они решают, что делать с оборудованием, которое им предоставили и которое теперь находится в их собственности", - подчеркнул представитель Белого дома.

Кирби, однако, добавил, что США "очень четко заявляли украинцам и в частном, и в публичном порядке", что не поддерживают атаки внутри России и не хотят, чтобы они осуществлялись с использованием американского оружия.

Отдельно он заявил, что Вашингтон получил заверение неиспользования в будущем истребителей F-16 для ударов по РФ: "И эти заверения у нас есть на разных уровнях: не только со стороны Зеленского, но и других высокопоставленных должностных лиц оборонного сектора в Украине".