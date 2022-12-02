США просят страны Ближнего Востока быстро передать NASAMS Украине для усиления ПВО
Соединенные Штаты и союзники по НАТО ведут переговоры с рядом стран Ближнего Востока, чтобы как можно быстрее передать системы противовоздушной обороны NASAMS Украине
Об этом американскому медиа рассказал генеральный директор компании Raytheon Technologies Грег Хейс, сообщает издание. Эта компания совместно с норвежской группой Kongsberg производит NASAMS.
По словам Хейса, задача состоит в том, чтобы отправить в ближайшие три-шесть месяцев Киеву те системы ПВО, которые сейчас развернуты в странах Ближнего Востока. Вместо них США в течение следующих 24 месяцев отправят в регион новые NASAMS:
"На Ближнем Востоке развернуты системы NASAMS, и некоторые из наших союзников по НАТО США фактически работаем с несколькими ближневосточными странами, которые сейчас используют системы NASAMS, и пытаемся отправить их в Украину".
Отмечается, что подобные договоренности должны сэкономить время для Украины, чтобы ВСУ не ждали новых комплексов с завода компании Raytheon в течение двух лет.
Хейс отметил, что создают новые ЗРК так долго из-за времени, необходимого для закупки электронных компонентов и производства ракетных двигателей. Для этого перебросить системы ПВО с Ближнего Востока быстрее, чем производить новые NASAMS в США.
В настоящее время NASAMS находятся на вооружении США или стран НАТО: Венгрии, Литвы, Нидерландов, Норвегии и Испании. На Ближнем Востоке эти комплексы обладают Оманом и Катаром. Также их используют Финляндия, Австралия, Чили и Индонезия.
- 30 декабря этого года стало известно, что Пентагон заключил контракт с компанией Raytheon Technologies на производство шести зенитных ракетных комплексов NASAMS для Вооруженных сил Украины на сумму более 1,2 млрд долларов.
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