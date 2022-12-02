США просят страны Ближнего Востока быстро передать NASAMS Украине для усиления ПВО

Об этом американскому медиа рассказал генеральный директор компании Raytheon Technologies Грег Хейс, сообщает издание. Эта компания совместно с норвежской группой Kongsberg производит NASAMS.

По словам Хейса, задача состоит в том, чтобы отправить в ближайшие три-шесть месяцев Киеву те системы ПВО, которые сейчас развернуты в странах Ближнего Востока. Вместо них США в течение следующих 24 месяцев отправят в регион новые NASAMS:

"На Ближнем Востоке развернуты системы NASAMS, и некоторые из наших союзников по НАТО США фактически работаем с несколькими ближневосточными странами, которые сейчас используют системы NASAMS, и пытаемся отправить их в Украину".

Отмечается, что подобные договоренности должны сэкономить время для Украины, чтобы ВСУ не ждали новых комплексов с завода компании Raytheon в течение двух лет.

Хейс отметил, что создают новые ЗРК так долго из-за времени, необходимого для закупки электронных компонентов и производства ракетных двигателей. Для этого перебросить системы ПВО с Ближнего Востока быстрее, чем производить новые NASAMS в США.

В настоящее время NASAMS находятся на вооружении США или стран НАТО: Венгрии, Литвы, Нидерландов, Норвегии и Испании. На Ближнем Востоке эти комплексы обладают Оманом и Катаром. Также их используют Финляндия, Австралия, Чили и Индонезия.

30 декабря этого года стало известно, что Пентагон заключил контракт с компанией Raytheon Technologies на производство шести зенитных ракетных комплексов NASAMS для Вооруженных сил Украины на сумму более 1,2 млрд долларов.

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