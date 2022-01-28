США просят Китай использовать свое влияние на РФ, чтобы не допустить вторжения в Украину
Соединенные Штаты призывают Китай использовать свое влияние на Россию, чтобы не допустить нового вторжения в Украину
Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд на брифинге в Вашингтоне.
"Мы призываем Пекин использовать свое влияние на Москву, чтобы призвать к дипломатии, потому что если в Украине будет конфликт, это не будет хорошо для Китая. Это будет иметь большое влияние на мировую экономику. Будет значительное влияние в энергетической сфере", - сказала Нуланд.
Представитель Госдепа Нед Прайс также сообщил, что накануне госсекретарь Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД Китая и поднял вопрос о российской агрессии против Украины.
"КНР имеет отношения с Россией, отличные от тех, которые мы имеем с Россией, которые отличаются от отношений, которые многие страны мира имеют с Россией. Следовательно, у КНР действительно есть отношения, которые позволят ей использовать свое влияние способом, который мы надеемся быть конструктивным, который мы хотели бы видеть конструктивным", – сказал он.
- Напомним, что Турция призвала Украину и РФ снизить напряженность на общей границе.
- Германия готова наложить санкции на "Северный поток-2" в случае вторжения РФ в Украину, – МИД ФРГ.
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