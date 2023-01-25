США просят Израиль передать украинским военным ракеты для ПВО Hawk, - СМИ

Об этом пишет Axios со ссылкой на трех американских и израильских чиновников.

Как пишет издание, Пентагон обратился в министерство обороны Израиля две недели назад и попросил передать Украине системы Hawk, находящиеся на хранении в стране.

Однако Дрор Шалом, глава политического департамента в Министерстве обороны Израиля, сказал своим американским коллегам, что нет никаких изменений в политике Израиля не предоставлять Украине системы вооружения. Кроме того, в Израиле заявили, что системы устаревшие и больше не могут использоваться.

Официальный представитель США сказал, что подобные запросы были сделаны в ряд других стран, в которых система была в активной эксплуатации или сохранялась.

13 января стало известно, что Израиль согласился официально передать Украине технологии разумного оповещения о ракетах и дронах, которые помогут в войне против России.

Однако министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина пытается убедить Израиль оставить политику нейтральности в условиях российско-украинской войны и начать сотрудничество, но пока безуспешно.

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