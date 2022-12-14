США прорабатывают инициативу создания спецтрибунала для РФ под эгидой ООН, - Белый дом
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби рассказал, что США прорабатывают инициативу создания спецтрибунала для РФ и на международном уровне помогают расследованию
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на собственного корреспондента.
Кирби отметил, что США изучает и прорабатывает предложение о создании спецтрибунала ООН для России. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты поддерживают процесс следственных действий на международном уровне, а также помогают в проведении анализа и будут продолжать сотрудничество. Кирби подчеркнул, что все виновные обязательно будут наказаны.
"Абсолютно, они должны быть привлечены к ответственности за это", – заявил представитель Белого дома.
- В своем обращении к Европарламенту 14 декабря Владимир Зеленский рассказал о массовом уничтожении Россией городов на Донбассе и призвал увеличить усилия по спецтрибуналу для страны-террориста.
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