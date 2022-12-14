Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на собственного корреспондента.

Кирби отметил, что США изучает и прорабатывает предложение о создании спецтрибунала ООН для России. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты поддерживают процесс следственных действий на международном уровне, а также помогают в проведении анализа и будут продолжать сотрудничество. Кирби подчеркнул, что все виновные обязательно будут наказаны.

"Абсолютно, они должны быть привлечены к ответственности за это", – заявил представитель Белого дома.

В своем обращении к Европарламенту 14 декабря Владимир Зеленский рассказал о массовом уничтожении Россией городов на Донбассе и призвал увеличить усилия по спецтрибуналу для страны-террориста.

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