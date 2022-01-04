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США прогибаются под Путина: в Администрации Байдена работают пророссийские силы, – Загородний

4 января, 2022 вторник
19:19

Политолог Тарас Загородний считает, что США сейчас прогибаются под Россию

Политолог рассказал об этом в программе "Змистовно с Кристиной Яцкив" на Эспрессо.TV.

"Я не верю, что будет встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом России Путиным. Российская Федерация будет выдвигать неприемлемые условия для этой встречи, вроде воды в Крым, имплементации "формулы Штайнмайера" и т.д. Можно по-разному относиться к Зеленскому, но с инстинктом самосохранения у него все в порядке. Президент и его окружение понимают, о чем идет речь. У них есть желание остаться у власти, поэтому они не будут делать то, из-за чего их с Банковой просто вынесут", - отметил Загородний.

Политолог предположил, что действующая власть уже "махнула рукой" на электорат ОПЗЖ, но им не безразличен более патриотический электорат Порошенко, Тимошенко и Разумкова.

"Вопрос ведь не в Донбассе. Круг интересов России значительно шире: Nord Stream 2, вопрос нейтралитета Украины со стороны ходовых стран, обещания не создавать инфраструктуру НАТО на территории Украины. Россияне прекрасно понимают, что никакое НАТО нам не светит. У них достаточно ресурсов, чтобы заблокировать все, что угодно. Здесь есть также двойная игра президента США Джо Байдена: Штаты только на словах поддерживают Украину.Поддерживать Украину – это даже не санкции, это реальное вооружение. .Так же непонятно, что такое полномасштабное вторжение России: когда они Мариуполь займут или уже будут на середине Днепра? Я считаю, что в Администрации Байдена работают откровенно пророссийские крылья, которые говорят одно, а делают другое.Идет прогибание под Путина, который этим активно пользуется", – заметил Тарас Загородний.

По мнению политолога, сейчас США более зависимы от Украины, чем мы от американцев. Сейчас решается, остаются ли США мировым лидером, которого слушают другие государства.

Напомним, Байден провел телефонный разговор с Путиным. США призвали к деэскалации на Донбассе и пригрозили последствиями.
 

Россия
США
Тарас Загородний
Содержательно с Кристиной Яцкив
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