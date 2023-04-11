"США продолжит поддерживать Украину": в Госдепе прокомментировали слив секретных документов Пентагона
Государственный департамент США утверждает, что инцидент с публикацией секретных документов американского Министерства обороны не повлияет на поддержку Украины
Об этом на брифинге во вторник заявил заместитель пресс-секретаря Госжепа Ведант Патель, информирует "Европейская правда".
Представитель внешнеполитического ведомства США отметил, что не будет вместо Украины говорить о принимаемых решениях на поле боя, позициях украинских сил и планировании будущих действий.
"Что я хотел бы сказать в целом, и вы знаете, что это не новость, так это то, что мы будем продолжать поддерживать Украину на фоне жестокой российской агрессии столько, сколько потребуется, и так будет и дальше", - подчеркнул он.
- 6 апреля издание The New York Times написало об утечке засекреченных документов, в которых подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением. Пентагон начал расследование.
- Почти сразу же в социальных сетях появилась новая порция тайных документов, предположительно раскрывающих секреты американской национальной безопасности в отношении Украины, Ближнего Востока и Китая.
- Уже 8 апреля в Главном управлении разведки сообщили , что так называемые засекреченные военные документы о планах наступления ВС Украины на самом деле являются подлогом и спецоперацией российских спецслужб. РФ могла подделать документы, чтобы сорвать западную помощь Украине.
- 10 апреля В ОП Украины заявили , что слитые файлы Пентагона не содержат данных о контрнаступлении ВСУ, в Остина - что до сих пор оценивают масштаб утечки.
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