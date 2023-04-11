Об этом на брифинге во вторник заявил заместитель пресс-секретаря Госжепа Ведант Патель, информирует "Европейская правда".

Представитель внешнеполитического ведомства США отметил, что не будет вместо Украины говорить о принимаемых решениях на поле боя, позициях украинских сил и планировании будущих действий.

"Что я хотел бы сказать в целом, и вы знаете, что это не новость, так это то, что мы будем продолжать поддерживать Украину на фоне жестокой российской агрессии столько, сколько потребуется, и так будет и дальше", - подчеркнул он.