США продолжат усиливать позиции Украины, чтобы она имела преимущество над врагом, - Белый дом

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет Укринформ.

"Это война Путина, это путинская неспровоцированная агрессия против суверенитета другого государства. Украина должна защищаться, и они (украинцы – ред.) делают это очень впечатляющим образом", – прокомментировала позицию Белого дома Жан-Пьер.

По ее словам, США и дальше будут пытаться обеспечить Украине наиболее сильные позиции, чтобы быть готовыми к переговорам, когда придет время.

По мнению Вашингтона, война должна завершиться переговорами, но сейчас Кремль не демонстрирует желания к ним.

"Мы надеемся, что эта война завершится переговорами, однако сейчас мы не видим, чтобы это желание исходило от Кремля", – сказала Жан-Пьер.

Напомним, США ежемесячно будут выделять Украине $1,5 млрд.

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