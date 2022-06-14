США продолжат усиливать позиции Украины, чтобы она имела преимущество над врагом, - Белый дом
Кремль не проявляет желания к переговорам, но США продолжат поддерживать сильные позиции Украины, чтобы она была готова к переговорному процессу
Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет Укринформ.
"Это война Путина, это путинская неспровоцированная агрессия против суверенитета другого государства. Украина должна защищаться, и они (украинцы – ред.) делают это очень впечатляющим образом", – прокомментировала позицию Белого дома Жан-Пьер.
По ее словам, США и дальше будут пытаться обеспечить Украине наиболее сильные позиции, чтобы быть готовыми к переговорам, когда придет время.
По мнению Вашингтона, война должна завершиться переговорами, но сейчас Кремль не демонстрирует желания к ним.
"Мы надеемся, что эта война завершится переговорами, однако сейчас мы не видим, чтобы это желание исходило от Кремля", – сказала Жан-Пьер.
- Напомним, США ежемесячно будут выделять Украине $1,5 млрд.
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