США продолжат поставки оружия и санкционную политику, - Байден о переговорах РФ и Украины

Об этом сообщает CNN.



Байден считает, что у США нет оснований для изменения политики.

Президент стремится проверить приверженность России мирным инициативам.

"Мы посмотрим, выполнят ли они то, что предлагают. А до тех пор мы продолжим сохранять мощные санкции и дальше будем обеспечивать украинские военные оборонные средства", - заявил он.



Напомним, 29 марта на переговорах с РФ в Стамбуле Украина предложила новую систему безопасности. Речь идет о внеблоковом статусе, вступлении в ЕС, оружии от стран-гарантов и закрытии неба.