США продолжат поставки оружия и санкционную политику, - Байден о переговорах РФ и Украины
Президент США Джо Байден прокомментировал итоги встречи украинской и российской делегации в Турции по прекращению войны
Об этом сообщает CNN.
Байден считает, что у США нет оснований для изменения политики.
Президент стремится проверить приверженность России мирным инициативам.
"Мы посмотрим, выполнят ли они то, что предлагают. А до тех пор мы продолжим сохранять мощные санкции и дальше будем обеспечивать украинские военные оборонные средства", - заявил он.
Напомним, 29 марта на переговорах с РФ в Стамбуле Украина предложила новую систему безопасности. Речь идет о внеблоковом статусе, вступлении в ЕС, оружии от стран-гарантов и закрытии неба.
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