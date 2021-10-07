"США продолжат поддержку верховенства права и антикоррупционных институтов в Украине": в Киев прибыла заместитель помощника Блинкена

Об этом сообщила пресс-служба посольства США в Киеве в Facebook.



Она провела встречи с представителями правительства, гражданского общества и СМИ, где обсуждались отношения между странами.



На встрече с заместителем министра иностранных дел Дмитрием Сеником она подтвердила поддержку безопасности Украины в ходе осуществления реформ.



Дипломат почтила память более 13 тыс. украинцев, погибших на востоке Украины в результате российской агрессии.



"Она подчеркнула на своих встречах, что США будут продолжать поддерживать украинское гражданское общество, верховенство права и антикоррупционные институты", - говорится в сообщении.