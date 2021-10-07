"США продолжат поддержку верховенства права и антикоррупционных институтов в Украине": в Киев прибыла заместитель помощника Блинкена
В Украину с визитом прибыла заместитель помощника Государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Робин Данниген
Об этом сообщила пресс-служба посольства США в Киеве в Facebook.
Она провела встречи с представителями правительства, гражданского общества и СМИ, где обсуждались отношения между странами.
На встрече с заместителем министра иностранных дел Дмитрием Сеником она подтвердила поддержку безопасности Украины в ходе осуществления реформ.
Дипломат почтила память более 13 тыс. украинцев, погибших на востоке Украины в результате российской агрессии.
"Она подчеркнула на своих встречах, что США будут продолжать поддерживать украинское гражданское общество, верховенство права и антикоррупционные институты", - говорится в сообщении.
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