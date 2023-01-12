Об этом сказала в среду во время брифинга в Вашингтоне спикер Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Укринформ.

"США будут продолжать стоять вместе с Украиной столько, сколько это потребуется, и мы были очень четкими и последовательными в этом вопросе. Мы быстро двигаемся и поддерживаем Украину инструментами, необходимыми для победы в этой войне", - подчеркнула представительница Белого дома.

Она напомнила, что на прошлой неделе администрация Байдена объявила о выделении крупнейшего пакета помощи Украине по президентским полномочиям на сумму около $3 млрд.

"И так будет продолжаться дальше. Опять же, мы будем стоять с ними (с украинцами – ред.), пока мы им нужны", - подчеркнула Жан-Пьер.

Напомним, 6 января Белый дом объявил о выделении Украине нового пакета поддержки в сфере обороны на сумму свыше $3 млрд. Он включает, в том числе, БМП Bradley, бронетранспортеры, самоходные гаубицы, ракетное вооружение, боеприпасы и другую военную помощь.

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