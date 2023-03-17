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США продолжат оказывать Украине исторические объемы помощи в сфере безопасности, - Белый дом

17 мартa, 2023 пятница
07:12
Мир

Соединенные Штаты планируют и дальше оказывать масштабную помощь Украине для борьбы с российской агрессией

Об этом заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, цитирует Укринформ .

"Мы продолжим оказывать (Украине, – ред.) исторические объемы помощи в сфере безопасности, как мы и делали. А также добиваться того, чтобы у них было все необходимое для дальнейшей борьбы за свою демократию и свобод", - подчеркнула она.

Жан-Пьер добавила, что для помощи Украине важно прилагать все возможные усилия не только США, но и партнерам по всему миру. По ее словам, это остается без изменений.

Спикер также отметила, что Вашингтон был проинформирован о решении Польши передать Украине истребители МиГ-29.

"Мы продолжаем тесно сотрудничать с нашими союзниками и партнерами, включая Польшу, в оказании помощи Украине", - подчеркнула Жан-Пьер.

  • 14 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил , что Украина может получить польские МиГ-29 в течение 4-6 недель. А 16 марта президент Польши Анджей Дуда утвердил, что в ближайшие дни Украина получит от страны 4 из обещанных 10 истребителей МиГ-29.
  • 15 марта стало известно, что группа из 8 сенаторов США требует от Пентагона информации, необходимой для предоставления Украине истребителей F-16.
  • 16 марта сообщили, что в ближайшие дни Соединенные Штаты Америки могут объявить о предоставлении Украине нового пакета военной помощи.
Украина
война с Россией
США
помощь Украине
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