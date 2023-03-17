США продолжат оказывать Украине исторические объемы помощи в сфере безопасности, - Белый дом

Об этом заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, цитирует Укринформ .

"Мы продолжим оказывать (Украине, – ред.) исторические объемы помощи в сфере безопасности, как мы и делали. А также добиваться того, чтобы у них было все необходимое для дальнейшей борьбы за свою демократию и свобод", - подчеркнула она.

Жан-Пьер добавила, что для помощи Украине важно прилагать все возможные усилия не только США, но и партнерам по всему миру. По ее словам, это остается без изменений.

Спикер также отметила, что Вашингтон был проинформирован о решении Польши передать Украине истребители МиГ-29.

"Мы продолжаем тесно сотрудничать с нашими союзниками и партнерами, включая Польшу, в оказании помощи Украине", - подчеркнула Жан-Пьер.