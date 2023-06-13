США продолжат максимизировать поддержку Украины, чтобы заставить Путина к переговорам, - Блинкен
Соединенные Штаты уверены в успешности контрнаступления Украины, которое усилит позиции Киева на предстоящих переговорах по завершению войны с Россией
Об этом на пресс-конференции в понедельник в Вашингтоне заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает "Европейская правда".
Блинкен отметил, что "речь идет о самых первых днях" украинского наступления, поэтому слишком рано говорить, к чему он может привести.
"Но важно понимать, что в результате поддержки Украины более 50 государств, а также мужества и стойкости украинского народа и украинских военных мы уверены, что они и в дальнейшем будут иметь успех в том, что стремятся достичь – вернуть территорию, которую у них захватила Россия", – подчеркнул он.
По словам государственного секретаря США, поддержка Украины со стороны западных союзников в долгосрочной перспективе направлена на установление мира, который должен быть "справедливым и крепким".
"Успех в контрнаступлении сделает две вещи – укрепит позицию США за любым столом переговоров, если возникнет такая возможность, и, возможно, заставит Путина наконец-то сосредоточиться на переговорах о прекращении войны, которую он начал. В этом смысле это действительно приблизит мир, а не удалить его", – добавил Блинкен.
Именно поэтому, сказал госсекретарь, США продолжат "максимизировать нашу поддержку Украине сейчас, чтобы она могла добиться успеха на поле боя", а также будут работать над другими формами поддержки, чтобы позволить Украине стать успешным государством.
- Напомним, по данным минобороны Украины, в течение прошлой недели ВСУ уволили 7 населенных пунктов и продвинулись на 6,5 км вперед.
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