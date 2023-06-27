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США продолжат давление на ПВК Вагнера, чтобы помешать им "сеять хаос и насилие" в мире, - Кирби

27 июня, 2023 вторник
04:11
Мир

Соединенные Штаты пообещали продолжить давить на ПИК Вагнера, чтобы лишить ее наемников возможности сеять хаос и насилие в мире

Об этом на брифинге заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает "Украинская правда".

"Думаю, вы знаете, что мы работаем над тем, чтобы привлечь Вагнер к ответственности. Они внесены в список транснациональных преступных организаций. Мы наложили на них санкции. Мы будем продолжать принимать необходимые меры, чтобы попытаться ограничить их способность продолжать сеять хаос и насилие, где бы они ни были", - отметил высокопоставленный чиновник.

В то же время Кирби подчеркнул, что еще слишком рано говорить, куда после неудачного мятежа в минувшие выходные денется ПВК Вагнера как организация, или куда денется ее главарь Евгений Пригожин с точки зрения его руководства этой компанией.

Представитель Белого дома также добавил, что ему не известно место нахождения Пригожина.

Мятеж Пригожина в России

В течение нескольких месяцев между финансистом ПИК Вагнера Евгением Пригожиным и министерством обороны РФ продолжался конфликт, однако ситуация резко обострилась вечером 23 июня.

Тогда, по словам Пригожина, российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ПВК Вагнера. Главарь вагнеровцев объявил о "марше справедливости" и что 25 тыс. наемников идут на Москву после того, как руководство России не выполнило требование выдать ему министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

В субботу, 24 июня, вагнеровцы в дополнение к центральной части Ростова-на-Дону, где они расположились вокруг штаба Южного военного округа еще вечером 23 июня, также взяли под контроль Воронеж. Их отведенные от границы с Украиной колонны двигались на Москву. Остановить их пыталась подконтрольная Шойгу военная авиация и артиллерия. В последний раз передовые части ПИК Вагнера были замечены в Липецкой области РФ. А в самой российской столице на въезде строили огневые точки, рыли окопы и мобилизовали всех силовиков.

Однако вечером 24 июня прессслужба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко обнародовала текст заявления, в котором говорилось о готовности руководителя ПИК Вагнера остановить движение военных колонн своих наемников, уже на подходе к Москве, и прийти к соглашению с Кремлем. Об этом Пригожин якобы договорился во время общения с Лукашенко.

Вместо этого финансист ПИК сообщил, что, не дойдя 200 км до Москвы, вагнеровцы останавливают движение и возвращаются в полевых лагерей: "За сутки мы прошли - не доходя 200 км до Москвы. За это время мы не пролили ни капли крови. Сейчас настал тот момент , когда кровь может пролиться, поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита российская кровь - с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и идем в обратном направлении к полевым лагерям согласно плану".

Впоследствии Пригожин и его бойцы покинули штаб Южного военного округа России. Диктатор РФ Владимир Путин обещал, что Пригожин сможет уехать в Беларусь, а Россия закроет уголовное дело против него.

По данным CNN, разведка Соединенных Штатов знала о планах главаря ПИК Вагнера пойти против руководства регулярной армии России, но не думала, что эскалация произойдет так быстро.

Проанализировав показатели посещения новостей в Google российскими провайдерами в период с 23 по 24 июня, во время мятежа, аналитики пришли к выводу: по меньшей мере пять телекоммуникационных компаний, включая Ростелеком, U-LAN и Telplus, заблокировали сервис Google News, собирающий новости из разных источников.

Соглашение, достигнутое при посредничестве Лукашенко, по всей вероятности, устранит НДП Вагнера под руководством Пригожина в ее нынешнем виде, хотя некоторые элементы организации могут продолжать существовать в подчинении минобороны РФ, считают в Институте изучения войны.

26 июня президент РФ Владимир Путин выступил с речью, в которой прокомментировал мятеж Пригожина – президент РФ дал бойцам ПИК Вагнера три варианта будущих действий.

Глава НДС Вагнера Евгений Пригожин 26 июня заявил , что главной целью мятежа было "не допустить уничтожения НДС Вагнера, а не устранения власти в стране" и назвал его "маршем справедливости". Он также утверждает, что наступление на Москву остановилось, поскольку наемники "не хотели проливать много крови".

Подробнее о ходе событий читайте по ссылке .

Война с Россией
США
Вагнергейт
Мятеж Вагнера
Евгений Пригожин
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