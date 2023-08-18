Об этом сообщили в Госдепе, передает Reuters.

Также США внесли другие изменения, позволяющие другим гражданам Украины подать заявку на получение статуса.

Срок действия временно защиты истекал 19 октября, а теперь будет действовать до 19 апреля 2025 года.