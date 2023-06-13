США продлили санкции против белорусской авиакомпании Belavia
Правительство США продлило санкции против белорусской авиакомпании Belavia еще на 180 дней
Об этом сообщает сайт американского министерства торговли.
Авиакомпании Belavia или действующим от ее имени, а также любому "правопреемнику, агенту или сотруднику" запрещено "участвовать, прямо или косвенно, любым способом в любой операции, связанной с любыми товарами" , программным обеспечением или технологиями, экспортируемыми или подлежащими экспорту из США", говорится в документе.
В ведомстве также отмечают, что Belavia продолжила эксплуатацию воздушных судов, на которые распространялись ранее введенные ограничительные меры, в том числе "на рейсах в Беларусь и/или Россию из/в Хургаду, Тбилиси, Доху, Москву, Стамбул и Шарджу".
Санкции против компании были введены 16 июня 2022 г. за использование самолетов Boeing американского производства в нарушение ограничений, введенных после вторжения России в Украину. 13 декабря 2022 их продлили на полгода.
- Напомним, в марте министерство финансов США расширило санкции в отношении Беларуси: ограничения применены против трех юридических и девяти физических лиц и самолета Александра Лукашенко.
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