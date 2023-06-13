США продлили санкции против белорусской авиакомпании Belavia

Об этом сообщает сайт американского министерства торговли.

Авиакомпании Belavia или действующим от ее имени, а также любому "правопреемнику, агенту или сотруднику" запрещено "участвовать, прямо или косвенно, любым способом в любой операции, связанной с любыми товарами" , программным обеспечением или технологиями, экспортируемыми или подлежащими экспорту из США", говорится в документе.

В ведомстве также отмечают, что Belavia продолжила эксплуатацию воздушных судов, на которые распространялись ранее введенные ограничительные меры, в том числе "на рейсах в Беларусь и/или Россию из/в Хургаду, Тбилиси, Доху, Москву, Стамбул и Шарджу".

Санкции против компании были введены 16 июня 2022 г. за использование самолетов Boeing американского производства в нарушение ограничений, введенных после вторжения России в Украину. 13 декабря 2022 их продлили на полгода.