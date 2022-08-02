США продадут Великобритании ПТРК Javelin на $300 млн
Госдепартамент США одобрил продажу Соединенному Королевству легких противотанковых реактивных комплексов Javelin на 300 миллионов долларов
Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.
Правительство Великобритании ранее запросило покупку 513 легких противотанковых ракетных комплексов Javelin. Основным подрядчиком в их производстве станет Javelin Joint Venture, совместное предприятие Lockheed Martin и Raytheon Technologies.
За два с половиной десятилетия компании изготовили более 50 тысяч ракет и 12 тысяч командно-пусковых установок многоразового использования к ним.
США планирует покинуть Javelin на вооружении до 2050 года. Lockheed Martin взяло на себя обязательство постоянно модернизировать ПТРК, учитывая изменение оперативных потребностей.
- Напомним, 1 августа президент США Джо Байден подписал меморандум о предоставлении Украине военной помощи на $550 миллионов. В новый пакет помощи, в том числе, войдут ракеты для HIMARS и 155-мм боеприпасы для артиллерийских систем.
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