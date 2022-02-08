США продадут Тайваню оружия на $100 млн

Об этом со ссылкой на Агентство оборонного сотрудничества США передает Reuters .

Тайвань закупит американские товары и услуги для "поддержания и улучшения" противовоздушной системы обороны "Патриот".

"Это позволит повысить безопасность получателя и будет способствовать сохранению политической стабильности, военного баланса, экономике и прогрессу в регионе", - сообщили в Агентстве оборонного сотрудничества.

Контракт должен вступить в силу в течение месяца.

"Предлагаемая продажа отвечает американским национальным, экономическим и интересам безопасности, способствуя постоянным усилиям получателя по модернизации его вооруженных сил и поддержанию надлежащих оборонных возможностей", - говорится в сообщении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb