Об этом сообщает Delfi со ссылкой на Агентство американского оборонного сотрудничества в области безопасности.

"Государственный департамент США принял решение о возможной продаже правительству Литвы иностранной военной техники M142 HIMARS и сопутствующего оборудования на 495 миллионов долларов США", - говорится в сообщении.

Отмечается, что агентство по сотрудничеству в сфере безопасности и обороны предоставило необходимую сертификацию, сообщающую Конгресс об этой потенциальной продаже.

Министр обороны Литвы заявил, что система HIMARS является "совершенно новой и мощной способностью, которой Литва никогда не обладала". По словам министра, ракетные комплексы должны добраться до Литвы в 2025-2026 годах.

"Появление этого потенциала в литовской армии поднимет разведку, радиоэлектронную борьбу и другие возможности на еще более высокий уровень. Будут поставлены несколько типов ракет, в том числе оперативно-тактические ATACMS, которые достигают целей на расстоянии до 300 километров", - заявил министр.

13 октября министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил , что Литва предоставит Украине военную помощь. Страна заявила, что передаст ВСУ зимнюю одежду и снаряжение, выделит дополнительные средства на материальное обеспечение на 2023 год, предоставит 120-мм минометы на платформе 113, бронемашины, тепловизоры, беспилотники.

27 октября Литва отправила в Украину 7 броневиков Toyota Land Cruiser 200 и другую технику.

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