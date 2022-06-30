США призывают Южную Корею ограничить цены на российскую нефть

Об этом сообщает Yonhap News.

Как отмечается, Российская Федерация увеличила свои доходы от продаж сырой нефти благодаря высокому спросу в Азии, что частично нивелирует экономические ограничения со стороны стран Европы и США. Так что на этом фоне страны Большой семерки договорились ввести потолок цен на российскую нефть.

Заместитель министра финансов США по финансовой разведке Брайан Нельсон призвал Южную Корею присоединиться к таким ограничениям во время своего недавнего визита в Сеул.

В издании отмечают, что ограничение цен на российскую нефть может стать одним из ключевых пунктов повестки дня во время визита министра финансов США Джанет Йеллен в Южную Корею, который должен состояться в ближайшем месяце.

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