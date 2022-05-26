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США призывают усилить санкции ООН против Северной Кореи

26 мая, 2022 четверг
04:01
Мир КНДР ракета

Соединенные Штаты Америки призвали к голосованию "в ближайшие дни" резолюции ООН, которая ввела бы более жесткие санкции против Северной Кореи из-за недавних запусков межконтинентальных баллистических ракет

Об этом пишет Associated Press.

Миссия США при Организации Объединенных Наций работала над проектом резолюции Совета Безопасности в течение нескольких месяцев и высокопоставленный чиновник администрации США заявил в среду, 25 мая, что он будет представлен в окончательной форме, за которую можно будет голосовать. Против этого мероприятия выступают соседи Северной Кореи, Китай и Россия, заявившие на заседании совета 11 мая, что хотят видеть новые переговоры, а не большее наказание для Северной Кореи.

Объявление о предстоящем голосовании появилось через несколько часов после того, как Южная Корея сообщила, что Северная Корея выпустила три ракеты, в том числе одну, которая считается самой большой межконтинентальной баллистической ракетой.

Reuters пишет, что проект резолюции "еще больше ограничит способность Северной Кореи продвигать свои незаконные программы оружия массового уничтожения и баллистических ракет, он упростит внедрение санкций и еще больше будет способствовать доставке гуманитарной помощи нуждающимся". Об этом сообщил представитель США.

Издание сообщает, что Северная Корея подвергалась санкциям ООН с 2006 года, которые Совет Безопасности постоянно и единогласно усиливал в течение многих лет, чтобы прекратить финансирование программ ядерного оружия и баллистических ракет Пхеньяна.

  • КНДР заявила, что разработала новую межконтинентальную ракету для сдерживания США.

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