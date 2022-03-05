США призывают своих граждан срочно выехать из России

Об этом говорится в сообщении Госдепа США, передает Еспресо.TV .

Госдепартамент США в субботу, 5 марта, изменил рекомендации для путешествующих и своих граждан, находящихся в России и призывает немедленно покинуть территорию Российской Федерации.

"Не едьте в Россию из-за неспровоцированного и неоправданного нападения российских военных на Украину, возможности преследования граждан США со стороны представителей российской правительственной безопасности и ограниченных возможностей посольства оказывать помощь гражданам США в России", - предостерегает Госдеп.

Также отмечает, что в стране свирепствует COVID-19 и связанные с этим ограничения на въезд. Вместе с тем действует ограничение рейсов в Россию и из России.

Кроме этого, опасностью может стать терроризм, а также произвольное исполнение законодательства местными властями.

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