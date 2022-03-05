США призывают своих граждан срочно выехать из России
Госдепартамент предостерегает, что в РФ граждан США могут ожидать опасности, в которых дипломаты не смогут им помочь
Об этом говорится в сообщении Госдепа США, передает Еспресо.TV .
Госдепартамент США в субботу, 5 марта, изменил рекомендации для путешествующих и своих граждан, находящихся в России и призывает немедленно покинуть территорию Российской Федерации.
"Не едьте в Россию из-за неспровоцированного и неоправданного нападения российских военных на Украину, возможности преследования граждан США со стороны представителей российской правительственной безопасности и ограниченных возможностей посольства оказывать помощь гражданам США в России", - предостерегает Госдеп.
Также отмечает, что в стране свирепствует COVID-19 и связанные с этим ограничения на въезд. Вместе с тем действует ограничение рейсов в Россию и из России.
Кроме этого, опасностью может стать терроризм, а также произвольное исполнение законодательства местными властями.
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