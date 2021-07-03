США призвали Венедиктову обеспечить полное расследование убийства Гонгадзе
Посольство США в Украине призвало генерального прокурора Ирину Венедиктову обеспечить полное расследование убийства журналиста Георгия Гонгадзе в 2000 году
Об этом сообщает посольство США в Украине в facebook.
В посольстве приветствовали решение Верховного Суда Украины оставить в силе обвинительный приговор генералу Алексею Пукачу, который организовал и осуществил убийство Георгия Гонгадзе и призвали генпрокурора обеспечить полное расследование преступления.
"В знак признания журналистов, везде ищут правды, мы приветствуем решение Верховного Суда Украины оставить в силе обвинительный приговор генералу Алексею Пукачу, который организовал и осуществил убийство репортера Георгия Гонгадзе.
Мы призываем генерального прокурора обеспечить полное расследование этого преступления и привлечение подстрекателей к ответственности. На протяжении более двадцати лет дело Гонгадзе было показателем эффективности системы правосудия в Украине", - говорится в заявлении посольства США.
- Напомним, 2 июля Верховный суд подтвердил приговор бывшему генерал-лейтенанту милиции Алексею Пукачу, которого приговорили к пожизненному заключению за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.
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