США призвали Венедиктову обеспечить полное расследование убийства Гонгадзе

Об этом сообщает посольство США в Украине в facebook.

В посольстве приветствовали решение Верховного Суда Украины оставить в силе обвинительный приговор генералу Алексею Пукачу, который организовал и осуществил убийство Георгия Гонгадзе и призвали генпрокурора обеспечить полное расследование преступления.

"В знак признания журналистов, везде ищут правды, мы приветствуем решение Верховного Суда Украины оставить в силе обвинительный приговор генералу Алексею Пукачу, который организовал и осуществил убийство репортера Георгия Гонгадзе.

Мы призываем генерального прокурора обеспечить полное расследование этого преступления и привлечение подстрекателей к ответственности. На протяжении более двадцати лет дело Гонгадзе было показателем эффективности системы правосудия в Украине", - говорится в заявлении посольства США.